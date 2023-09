Lenovo Legion 9i, il primo laptop supportato da Intelligenza Artificiale

Lenovo ha annunciato il suo top di gamma in ambito gaming, il Legion 9i, primo laptop da gioco nell'ecosistema Legion e nel mondo con sistema di raffreddamento a liquido integrato, progettato per giocatori e content creator. Il Legion 9i completa la gamma Lenovo Legion che comprende la serie Lenovo Legion Pro per i giocatori competitivi e la serie Lenovo Legion Slim per i giocatori che cercano la massima mobilità su Pc, nonché display e periferiche Lenovo Legion.

Lenovo Legion 9i ridefinisce il concetto di lusso e potenza nel mondo dei laptop da gioco. Dal processore Intel Core i9-13980hx di 13ma generazione, fino alla Gpu Laptop Nvidia GeForce Rtx 4090 e con Ram 64Gb Overclocked 5600Mhz Dual Channel Ddr5 o 32Gb Overclocked 6400Mhz Ddr5 Dual Channel incredibilmente veloce, questo laptop offre potenza computazionale davvero notevole. Ma è il modo in cui viene liberata la potenza di questi processori che rende il Lenovo Legion 9i una forza assoluta. Il sistema di raffreddamento a liquido integrato Legion Coldfront, il primo del suo genere su un laptop da gioco da 16 pollici, consente al Lenovo Legion 9i di erogare un Thermal Design Power (Tdp) fino a 230w con un peso di soli 2,56kg. Il sistema, progettato in collaborazione con Cooler Master, funziona sulla Vram della Gpu per gestire il calore durante sessioni di gioco estreme, attivandosi quando la Gpu raggiunge gli 84°C per raffreddarla.

Insieme al sistema di raffreddamento ad aria a tripla ventola, ottimizzato dall’intelligenza artificiale con 6.333 singole prese d'aria, Lenovo Legion 9i rimane fresco anche durante le sessioni di gioco e di creazione di contenuti più intense. Per far fronte al peso aggiuntivo di questo sistema, gli ingegneri di Lenovo hanno dovuto progettare una nuova e innovativa copertura frontale realizzata con trucioli di carbonio forgiato che non solo riduce il peso ma, grazie al processo di forgiatura, ogni Legion 9i ha un disegno esclusivo ed unico grazie al pattern in carbonio sulla parte frontale.

Tutta la potenza extra del dispositivo prende vita su un display configurabile PureSight 3.2K Mini-Led 16:10 con frequenza di aggiornamento a 165Hz. Il display Mini-Led con un rapporto screen-to-body al 94% offre immagini grandi e nitide sia per i giocatori che per i creatori di contenuti, e con un massimo di 2Tb di spazio di archiviazione Ssd PcIe (Gen 4) c'è ampio spazio per immergersi in una infinità di titoli di gioco.

L'immersione è un fattore chiave nell'approccio lussuosamente potente del Lenovo Legion 9i. La funzionalità Smart Fps del chip Lenovo La-2 Ai si interfaccia direttamente con il display per monitorare i fotogrammi al secondo e regolare automaticamente la potenza della Gpu e della Cpu, garantendo il massimo frame rate indipendentemente dallo scenario di gioco. Il chip Ai Lenovo La-2 sincronizza l’illuminazione con Legion Spectrum Rgb presente nelle strisce attorno alla tastiera e sullo chassis inferiore, sul logo Legion della cover superiore e nella tastiera TrueStrike Rgb secondo le immagini sullo schermo, coinvolgendo al massimo il giocatore nell'esperienza di gioco. Inoltre, il software Tobii Horizon fornisce il tracciamento del movimento della testa che offre ai giocatori un ulteriore livello di immersione quando giocano ai titoli più competitivi.

Quando è il momento di mettersi in viaggio, Lenovo Legion 9i si fa trovare pronto con una batteria da 99,99Wh che può essere alimentata tramite l'adattatore Slim da 330w o Type-c da 140w, entrambi inclusi nella confezione. La connettività wi-fi 7 e Bluetooth 5.3 è fornita dalla scheda Filogic 380 di MediaTek con una velocità wireless fino a 6,5​​Gbps.

Come gli altri laptop Lenovo Legion, questo device viene fornito con Windows 11 e un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, così i giocatori possono divertirsi con centinaia di titoli di primo livello fin dall'inizio. Nahimic by SteelSeries offre un vantaggio in più nei giochi, attraverso un audio 3d coinvolgente che consente ai giocatori di sentire i compagni di squadra in modo più chiaro, aggiungendo allo stesso tempo la consapevolezza spaziale che è così fondamentale per affrontare le competizioni. I giocatori che eseguono streaming inoltre, apprezzeranno la facilità del bilanciamento e la regolazione dei controlli Eq. L'applicazione software Lenovo Vantage offre un'ulteriore suite all-in-one di strumenti, tra cui dashboard delle prestazioni in tempo reale, controlli di overclocking e controlli intelligenti della ventola con una nuova modalità personalizzata che consente ai giocatori di ottenere ogni vantaggio sulla concorrenza. In bundle con ogni dispositivo Legion c'è anche Legion Arena, che riunisce i giochi posseduti su più piattaforme consentendo ai giocatori di selezionare i titoli da un’unica libreria per trovare rapidamente il gioco a cui desiderano giocare. È inoltre disponibile il supporto opzionale Premium Care per le persone che desiderano accedere al supporto tecnico avanzato con supporto a domicilio e controllo preventivo dello stato del Pc.

Il nuovo laptop di Lenovo è facilmente trasportabile grazie allo zaino da gioco Lenovo Legion da 16 pollici Gb700 e Gb400. Entrambi forniscono protezione per laptop e accessori dell'ecosistema Legion, aggiungendo maggiore scelta e personalizzazione sulla base delle preferenze personali. Il modello Gb700 da 20 litri è dotato di quattro fasce di protezione da urti nello scomparto del Pc e di uno esterno rivestito in Pu. Lo scomparto principale è completamente personalizzabile, ci sono 12 tasche, tre delle quali nascoste per maggiore sicurezza, per contenere gadget, accessori, caricabatterie e qualsiasi altro oggetto. I cinturini a forma di X sul retro e il rivestimento riflettente degli spallacci aggiungono comfort, praticità e sicurezza. Lo zaino Gb400 è pensato per i giocatori che viaggiano leggeri. Con una chiusura magnetica antifurto, cinturini a forma di X e uno scomparto con chiusura completa a cerniera, lo zaino da 18 litri offre un facile accesso alla custodia dedicata per laptop da 16 pollici, nonché una tasca per tablet o dispositivi di gioco portatili. C'è anche una tasca con cerniera per riporre un alimentatore e due tasche per periferiche di gioco extra.

La disponibilità in Europa del Lenovo Legion 9i con processore Intel è prevista a partire da ottobre 2023 a partire da 4.499 euro (Iva inclusa). Gli zaini, anch’essi disponibili dal prossimo ottobre, avranno un prezzo rispettivamente di 79,99 e 59,99 euro (IVA inclusa). In particolare, la disponibilità sul mercato italiano sarà resa nota a breve da Lenovo.