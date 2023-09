Samsung, nuove schede di memoria: maggiore velocità e affidabilità

Samsung ha annunciato la nuova scheda di memoria flagship Uhs-I modello “Pro Ultimate”. Disponibile nei formati microSd e Sd full-size, essa consente ai fotografi e ai content creator professionisti di ottenere la massima produttività con il loro flusso di lavoro creativo.

La nuova line-up vanta una capacità fino a 512Gb e una straordinaria velocità di lettura sequenziale fino a 200Mb/s.

Queste schede sono il frutto delle innovazioni tecniche di Samsung e dettano uno standard all’avanguardia nel settore, con una velocità di lettura fino a 200Mb/s, la massima velocità raggiungibile con l’interfaccia Uhs-I, e una velocità di scrittura di 130Mb/s.

A prescindere dalla capacità, queste velocità di lettura/scrittura, unite ad elevate prestazioni, consentono il trasferimento senza interruzioni di file pesanti, tra cui video in 4k a elevatissima definizione (Uhd) e Full Hd (Fhd) con supporto per classe di velocità video 30 (V30).

Per venire incontro all’esigenza dei clienti di gestire grandi volumi di contenuti e trasferirli velocemente ad altri dispositivi, la scheda microSd Pro Ultimate è inoltre conforme all’App Performance Class A2 e garantisce elevate prestazioni per operazioni casuali di lettura e scrittura e per funzionalità di multi-tasking.

La ProUltimate offre a fotografi e creator professionisti prestazioni affidabili grazie al miglioramento del motore dell’Ecc (error correction code) e alla funzionalità di protezione polivalente che garantisce una memorizzazione dei dati più sicura per periodi prolungati.

In particolare, l’aggiornamento del codice Low Density Parity Check (Ldpc) dell’Ecc dal motore da 1Kb al motore da 2Kb, Pro Ultimate assicura una durata prolungata per un maggiore volume di cicli di scrittura e cancellazione. La scheda ha superato brillantemente i test del settore nelle condizioni più critiche, e garantisce una costanza di utilizzo anche in ambienti più severi, grazie a funzionalità quali la protezione contro l’acqua fino a 72 ore e ad una profondità di due metri; il design anti-caduta da altezze fino a cinque metri, la protezione anti-usura fino a 10.000 swipe e la protezione contro i raggi X e i campi magnetici completano le sue eccellenti caratteristiche. Inoltre essa è in grado di funzionare anche a temperature estreme, da -25°C a 85°C.

La compatibilità della Sd pro spazia dalle fotocamere Dslr e mirrorless, alle videocamere, ai Pc e laptop, ottimizzando la capacità di creare, modificare e trasferire supporti a elevate prestazioni tra più dispositivi. Inoltre, essa garantisce la compatibilità agli smartphone Android, tablet, console di gioco portatili, action camera, droni e altri dispositivi.

La microSd Pro Ultimate è disponibile in tre diverse capacità di memoria (128, 256 e 512Gb) e viene venduta a un prezzo che parte da 39,99 euro. Per la scheda Sd Pro Ultimate invece, sono previste quattro capacità di memoria (64, 128, 256 e 512Gb), con prezzi che partono da 29,99 euro. La prima è già disponibile mentre per la Sd Pro, bisognerà attendere il prossimo mese di ottobre.