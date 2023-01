Ces 2023: gli occhiali di Tcl si dotano di visone con Realtà Aumentata

Il Ces di Las Vegas protagonista ad ampio spettro questa settimana nel settore della tecnologia.Tcl, presente all’evento 2023 al fianco di altri Big mondiali, ha annucniato il lancio di degli occhiali intelligenti RayNeo X2 per sperimentare la realtà aumentata (Ar). I device sfruttano gli innovativi display binoculari a guida d'onda ottica Micro-Led a colori, insieme a una serie di nuove funzionalità interattive, per far vivere esperienze Ar senza precedenti.

"Tcl RayNeo ha creato i primi occhiali binoculari al mondo con guida d'onda ottica Micro-Led a colori", ha dichiarato Howie Li, Ceo di Tcl RayNeo. "La tecnologia sviluppata da RayNeo stabilirà il punto di riferimento per le future innovazioni nel campo dell'Ar wearable, poiché non presenta alcun compromesso in termini di tecnologia, stile o facilità d'uso".

RayNeo X2 sono i primi al mondo a portare un display binoculare a colori a guida d'onda ottica Micro-Led in occhiali dotati di Realtà Aumentata. Affrontando la sfida di rendere gli occhiali Ar simili a quelli classici da vista, senza comprometterne le caratteristiche tecnologiche, Tcl RayNeo X2 sono caratterizzati da corpo sottile e leggero per essere indossato tutti i giorni, pur offrendo potenti funzionalità di assistenza all-in-one, dalla navigazione intelligente alla traduzione automatica, dalla fotografia alla riproduzione musicale. Gli importanti aggiornamenti del display, come l'elevato rapporto di contrasto fino a 100.000:1 e la luminosità dell'immagine fino a 1.000 nit, li rendono ideali per l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni.

Alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon Xr2, i RayNeo X2 sfruttano tecnologie Ar di altissimo livello che consentono di vedere il mondo sotto altre entusiasmanti prospettive. Il sistema di navigazione Gps intelligente integrato, utilizza la localizzazione e la mappatura simultanea (Slam) insieme al riconoscimento dei gesti. La sua mappatura mostra i punti di riferimento nelle vicinanze mentre ci si muove, trasformando le passeggiate e le gite in bicicletta in gioiose esplorazioni della città. Inoltre durante gli spostamenti, grazie alla connessione Bluetooth, le notifiche di messaggi e chiamate sullo schermo terranno aggiornati ovunque ci troviamo

Tcl RayNeo X2 consentono nuovi percorsi di connessione, abbattendo qualsiasi tipo di barriera linguistica. La traduzione assistita, infatti, traduce più lingue in tempo reale. Quando si parla con qualcuno, gli occhiali Ar rilevano e traducono automaticamente le conversazioni con i sottotitoli visualizzati sullo schermo: l'ideale per creare connessioni e viaggiare all'estero senza preoccupazione.

TCcl RayNeo X2 permettono, inoltre, di scoprire nuove forme di intrattenimento. La fotocamera integrata consente, a chi li indossa, di catturare foto, video e time-lapse da un'esclusiva visuale in prima persona, per la produzione di nuovissimi contenuti. Altre funzioni intelligenti, come la stabilizzazione dell'immagine, riducono le vibrazioni e il movimento, mentre la modalità notturna automatica consente di scattare foto vivide anche in condizioni di scarsa luminosità.

I contenuti acquisiti grazie agli occhiali possono essere facilmente trasferiti sullo smartphone, per condividere tutto con gli amici e sui social media. Nel frattempo, ci si può godere il proprio tempo libero ascoltando la musica con l'esclusiva modalità "whisper", che impedisce efficacemente la dispersione del suono e protegge la privacy.

A testimonianza dell’impegno per l'innovazione Ar, i nuovi occhiali Ar daranno il via a un progetto per sviluppatori nel primo trimestre del 2023, invitando i talenti più innovativi a partecipare e a generare processi creativi e orientati gli occhiali Ar. L'obiettivo è quello di far evolvere ulteriormente i RayNeo X2 con funzioni sempre più interessanti, portando l'immaginazione e l'applicazione della Realtà Aumentata a un livello superiore.

I RayNeo X2 saranno disponibili per la comunità di sviluppatori in regioni selezionate entro la fine del primo trimestre 2023 e successivamente saranno lanciati in alcuni mercati selezionati. Vi terremo aggiornati sulle indicazioni in tal senso che il produttore fornirà.