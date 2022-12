«Cosa Cerco su Tinder»: una nuova funzionalità in vista del Dating Sunday

Il prossimo 8 gennaio, come ogni anno, il Dating Sunday segna su Tinder il record come “giorno con più Swipe in assoluto”. Secondo i dati, infatti, nella prima domenica dell’anno si registra un aumento dei single attivi sull’app (10%), dell’attività di Swipe (35%) e di appuntamenti (30%) rispetto a un giorno normale. I giovani single, pieni di buoni propositi per l'anno nuovo, si affidano a Tinder nella speranza di incontrare il loro Match. Nel 2022, ad esempio, il Dating Sunday ha registrato in tutto il mondo una media di 12 profili modificati ogni secondo; nello stesso spazio di tempo, inoltre, i membri hanno aggiunto circa 25 nuove foto.

Per aiutare i daters a partire col piede giusto, Tinder presenta Cosa cerco su Tinder, una nuova funzione del profilo che consente di far sapere a un potenziale Match cosa stanno cercando. Che si tratti di un’amicizia, di una storia d'amore o di una semplice avventura, i membri potranno avere maggiore controllo sulla loro esperienza in-app, scegliendo i Match in base alle loro intenzioni e obiettivi.

I giovani single stanno cambiando le regole degli incontri: il report Year in Swipe di Tinder, ha infatti dimostrato che oggi i single sono alla ricerca di lealtà, apertura mentale e rispetto. Non solo, le situationship sono un trend sempre più diffuso e riconosciuto, che la Gen Z abbraccia per vivere le relazioni in maniera più serena e tranquilla. I primi test sulla funzione Cosa cerco su Tinder hanno dimostrato che più del 50% degli iscritti alla popolare app di incontri, ha aggiunto i nuovi obiettivi ai propri profili: essere trasparenti è davvero hot.

«Questa nuova funzione è stata sviluppata in risposta a un cambiamento che abbiamo riscontrato tra i nostri membri. Cosa cerco su Tinder offre ai membri un maggiore controllo dell’esperienza in app, permettendo loro di scegliere i Match con più attenzione, senza farsi scappare nessuna possibilità» ha dichiarato Kyle Miller, Vice President of Core Product di Tinder.

Come funziona:

i membri di Tinder possono accedere alle impostazioni del loro profilo e scegliere tra sei obiettivi quello che li rispecchia di più: Relazione seria; Relazione seria, ma vediamo; Niente di serio, ma vediamo; Niente di serio; Nuove amicizie; oppure Ancora non lo so;

quando usano l'app, i membri potranno vedere i profili dei potenziali Match e creare le connessioni più giuste per loro;

e, visto che le singole situazioni potrebbero cambiare rapidamente, ogni settimana i membri riceveranno una notifica per verificare che i loro obiettivi siano ancora validi.

Cosa cerco su Tinder sarà disponibile per tutti gli iscritti a Tinder già prima del Dating Sunday.