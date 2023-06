Huawei Watch 4: un premium smartwatch con funzioni sorprendenti

Huawei ha annunciato il Watch 4 e la versione Pro, due smartwatch realizzati con un design futuristico e materiali premium, combinati alle più avanzate funzionalità in termini di gestione dei parametri vitali. La nuova serie riesce ad analizzare l’attività dei polmoni: parametri come il ritmo di respirazione, SpO2 e il modo in cui si tossisce, insieme alle informazioni su possibili rischi come la presenza di aria inquinata, permettono all’algoritmo di analisi di fornire risultati sullo stato di respirazione e sulla salute generale dei polmoni. È presente, inoltre, la funzione con TruSleep3.0, la tecnologia Huawei sviluppata e ottimizzata negli anni, basata su luce infrarossi per monitorare il riposo in maniera ancora più precisa, tenendo traccia in automatico delle fasi del sonno, inclusa la fase Rem, e analizzando anche i parametri fisiologici grazie ai movimenti del corpo, il battito cardiaco e i valori di Hrv.

Watch 4 Pro

Il corpo in titanio di grado aerospaziale della versione Pro conferisce allo smartwatch un aspetto prezioso, mentre il vetro sferico in zaffiro che riveste il display lo rende elegante e, allo stesso tempo, resistente.

Esso misura 1,5 pollici Ltpo con un rapporto schermo-corpo del 71,72% e un’efficienza energetica ridotta a 1Hz con l’Always-On Display. Il Watch 4, invece, presenta un corpo in acciaio inossidabile con display in vetro curvo Ltpo da 1,5 pollici e un rapporto schermo-corpo del 74% e una sottile cornice di 0,855 mm che richiama un design futuristico, con le watchface ispirate alla luna e ai pianeti. Entrambi i modelli di smartwatch sono impermeabili fino a 30 metri, 5 atm di resistenza all’acqua e sono forniti di certificazione Ip68, con supporto della modalità immersione in apnea.

Con più di 20.000 watchfaces disponibili, la nuova serie flagship di Huawei permette di poter scegliere tra numerosi temi, come ad esempio Planet Quest, che ricrea diversi pianeti del sistema solare, e Star Voyage, ispirato allo spazio e alle navicelle spaziali e tanti altri. Entrambi gli smartwatch sono forniti di cinturini unici per i diversi modelli: il titanio e la pelle con finitura artigianale per la versione Pro ed il fluoroelastomero nero con design sportivo per l’altra variante.

Watch 4

La serie Watch 4 offre un design pensato per migliorare l’esperienza d’uso, con un nuovo layout per una più facile visualizzazione dei dati e delle app attive. La funzione eSim aggiornata consente di effettuare chiamate e inviare messaggi in Standalone, e la funzione Super Link consente di connettersi con smartphone e auricolari dallo stesso account, in modo che si possa rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione musicale e scattare foto in remoto direttamente dal proprio orologio. Gli smartphone sono una combinazione di potenza e resistenza, grazie all'architettura Dual-core 2.0 che offre due diverse funzionalità di durata della batteria Standard e Durata Ultra. Un'analisi intelligente assegna automaticamente il processore ottimale per l'esecuzione delle applicazioni in base agli scenari di utilizzo, garantendo un'esperienza di qualità, riducendo al minimo il consumo energetico. Watch 4 pro e Watch 4 offrono rispettivamente 4,5 e 3 giorni di durata della batteria in scenari di utilizzo tipici con la modalità Standard. Per un uso prolungato, si può passare alla modalità Durata Ultra, che offre fino a 21 giorni e 14 giorni di durata della batteria. Quando la batteria si esaurisce, la funzionalità Watch Wireless SuperCharge in 15 minuti effettua una ricarica sufficiente un'intera giornata.

Una delle innovazioni più importanti dei nuovi wearable di Huawei risiede nel monitoraggio della salute, con la possibilità di tenere traccia di diversi indicatori in contemporanea e con funzionalità migliorate tra cui il tracciamento del livello di stress, misurazione della temperatura della pelle e controllo delle funzionalità polmonari.

Il Watch 4 è disponibile con cinturino in fluoroelastomero nero a 449,90 euro. La versione Pro, nella declinazione con cinturino in pelle scura marrone costa 549,90 euro e 649,90 nella versione con cinturino in titanio di grado aerospaziale.