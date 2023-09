Ifa 2023: Sharp amplia la gamma di Tv premium con i nuovi Mini Led

Sharp ha presentato ad Ifa 2023 la propria offerta di televisori premium con tre nuove serie di Mini Led e la serie Fq Qled con sistemi di altoparlanti Harman Kardon. I nuovi prodotti combinano tecnologie avanzate di riproduzione video e audio con un elegante design senza cornice e un’ampia serie di funzioni smart.

Le nuove serie mini Led, in particolare, offrono un’esperienza visiva impareggiabile, ricca di colori e dettagli brillanti.

La tecnologia utilizza minuscoli Led ad alte prestazioni come elemento di retroilluminazione, fornendo contrasti precisi e dinamici per eccellenti risultati in Hdr e Dolby Vision.

Per soddisfare le diverse esigenze e disponibilità economiche dei clienti, la nuova gamma parte da i modelli entry level da 50 pollici (127 cm), per passare ai 55 pollici (140 cm) e 65 pollici (165 cm). Per tutti, il brand offre dispositivi premium a un prezzo competitivo con caratteristiche di alta qualità, come la tecnologia Qled, 300 zone di diming, Dolby Vision Iq e Dolby Atmos.

Nel segmento dei mini Led di fascia media, Sharp offre, inoltre, dispositivi mini Led a 100Hz con schermi da 65 e 75 pollici (190 cm), dotati di gamma cromatica estesa, tecnologia di miglioramento dell’immagine Dolby Vision Iq e sistema di altoparlanti Harman Kardon.

Il modello di punta da 75 pollici delizia i cineasti grazie a 2300 zone di oscuramento e a una luminosità di 2000 nit. Questa caratteristica consente al pannello di riprodurre immagini con una gamma eccezionale (Hdr), contrasti ultra nitidi e neri profondi. Il dispositivo è inoltre dotato di un sistema audio 2.1.2 con 85 watt di potenza e altoparlanti integrati up-firing che offrono un impressionante suono Dolby Atmos 3d. Inoltre, il rinomato partner audio di Sharp, Dts, un marchio di Xperi, offre una gamma di codec Dts:x e la post-elaborazione Dts Virtual:x per un’esperienza sonora coinvolgente.

Con i Tv 4k Ultra Hd della serie Fq, Sharp offre invece un’alternativa premium più competitiva alle TV mini Led, con un design elegante e senza cornice e un sottile supporto in alluminio. Questi modelli utilizzano la rinomata tecnologia Qled per una riproduzione dei colori brillante e un contrasto elevato. Un sistema ibrido a due vie di Harman Kardon, esperto nel campo dell’audio, offre un suono cinematografico coinvolgente, mentre la tecnologia audio Dolby Atmos fornisce un suono tridimensionale con una profondità straordinaria. La serie Fq è inoltre dotata della nuova tecnologia Aquos Wireless Surround (Aws) di Sharp: mentre gli altoparlanti del televisore fungono da altoparlanti frontali, è possibile collegare in modalità wireless altoparlanti aggiuntivi e un subwoofer per un’esperienza di suono Dolby Atmos surround coinvolgente in tutta la casa.

La serie Fq sarà disponibile dal prossimo ottobrecon prezzi che variano da 599 (50 pollici) a 1199 euro (75 pollici).