Realme, quinto anniversario con il lancio di Gt 5

In occasione del suo quinto anniversario, realme ha annunciato il lancio del Realme Gt 5 in Cina e condiviso la sua storia degli ultimi 5 anni seguendo il suo “Leap-Forward Climbing Plan”. Per portare la tecnologia al livello successivo, il Gt 5 è la combinazione di caratteristiche all'avanguardia, grazie alle eccellenti prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, fino a 24Gb di Ram, 1Tb di memoria per l’archiviazione e Ricarica Supervooc da 240w, per un'esperienza davvero unica.

Il device è dotato di Pulse Interface Pro, un nuovo design a quattro strisce luminose, supporta 26 scelte cromatiche personalizzate e aggiunge due nuove forme interattive: ritmo musicale e luce costante.

Con questo nuovo modello, sarà possibile personalizzare i colori delle notifiche per 10 contatti e 10 app. In questo modo, quando uno dei contatti selezionati chiama, il telefono si illumina con una nuance diversa, e quando una delle applicazioni riceve un aggiornamento, il device si tinge di colori specifici, una funzione utile per riconoscere subito le notifiche più importanti.

Con un display da 6,74 pollici e da 144Hz e un design senza cornice, la parte più sottile del realme Gt5 ha uno spessore di soli 1,46 mm; le immagini sono dotate di un’alta gamma dinamica e di dettagli chiaro-scuri grazie al nuovo supporto Pro-Xdr. Inoltre, lo schermo ha una funzione di protezione della vista da 2160Hz ad altissima frequenza Pwm dimming e 20.000 livelli di regolazione della luminosità, per rendere la visione più chiara e nitida.

In occasione dell'evento, realme ha svelato il suo “Leap-Forward Climbing Plan” e ha annunciato il nuovo obiettivo di puntare in alto e di diventare la prima scelta per i giovani di tutto il mondo. Prima della fondazione di Realme nel 2018, l’“entusiasmo da startup” del settore degli smartphone si stava già gradualmente riducendo. Sebbene il tasso di crescita generale fosse rallentato, gli smartphone di fascia alta stavano iniziando a fare tendenza e nel mercato c'erano 701 marchi di telefonia mobile, tutti in forte competizione per le quote di mercato. È in questo scenario che realme è nata in India con un design che ha saputo subito farsi notare. Gli smartphone sono stati all'altezza delle aspettative e il lancio del primo prodotto realme ha ricevuto importanti riconoscimenti. Subito dopo, realme ha raggiunto un grande obiettivo di vendite, con 2 milioni di unità di smartphone venduti durante il più grande festival di e-commerce dell'India, il Diwali. Consapevole delle difficoltà imposte dal mercato, l'azienda ha cominciato una rapida espansione verso altri mercati emergenti del sud-est asiatico e quelli d'oltreoceano, già saturi di giganti del settore. Tuttavia, grazie a un team giovane, con un'età media di soli 28 anni, e un modello operativo di “asset leggeri, short-channel e priorità all'e-commerce", ha rapidamente guadagnato notorietà. Nel 2019 realme è tornata ufficialmente in Cina e ha lanciato la serie X Master Edition, progettata in collaborazione con il famoso designer Naoto Fukasawa. Le texture creative hanno creato entusiasmo in un mercato fatto di design tradizionali, portando la serie verso un grande successo tra i giovani. La collaborazione con i migliori designer e l'instancabile impegno del team di realme hanno contribuito in modo significativo al suo successo. Nel corso del medesimo anno, con un tasso di crescita dell'808%, realme è stato nominato il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo e nel terzo trimestre del 2020, è diventato il brand di smartphone più veloce al mondo a raggiungere i 50 milioni di unità vendute (fonte: Counterpoint) e cosí via fino ad arrivare entrare nella top 5 in 30 mercati di tutto il mondo in soli 37 mesi e per la prima volta al 6° posto nella classifica mondiale (fonte: Counterpoint).

Avendo raggiunto il traguardo dei 5 anni e dovendo affrontare un momento storico particolarmente competitivo, realme Europe ha lanciato il suo “Leap-Forward Climbing Plan” e quattro iniziative per sostenere il suo obiettivo di diventare la prima scelta per i giovani di tutto il mondo: