Apple, il nuovo Mac mini è ancora più potente e versatile

Apple ha presentato il nuovo Mac mini, equipaggiato con i potenti chip M2 e dell’ultimo chip M2 Pro porta per la prima volta prestazioni di livello pro su Mac mini. Mac mini con chip M2 e M2 Pro offre performance più veloci, ancora più memoria unificata e connettività avanzata, incluso il supporto fino a due monitor sul modello con M2 e fino a tre monitor sul modello con M2 Pro. “Con performance ancora maggiori a un prezzo di partenza più basso, Mac mini con chip M2 offre un incredibile rapporto qualità-prezzo. E per chi è in cerca di prestazioni pro, Mac mini con chip M2 Pro è un desktop che non conosce rivali nella sua categoria” ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

Rispetto ai modelli della generazione precedente, i nuovi chip portano su Mac mini Cpu e Gpu più veloci, una maggiore banda di memoria e un media engine più potente, offrendo prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica all'avanguardia nel settore. Inoltre, entrambi i modelli sono dotati di un sistema termico evoluto per lunghe sessioni di lavoro intenso.

Mac mini con chip M2

Questa versione è equipaggiata con una Cpu 8-core con quattro high-performance core e quattro high-efficiency core e una Gpu 10-core, che lo rendono perfetto per chi cerca prestazioni superveloci e la massima produttività. Operazioni quotidiane come lanciare le app, navigare sul web e multitasking fra le app sono incredibilmente veloci. E per chi deve svolgere attività più complesse, questo Mac mini gestisce alla grande carichi di lavoro impegnativi, grazie ad una memoria unificata fino a 24Gb e 100 GBps di banda di memoria, in grado di ridurre del 50% attività come il fotoritocco in Adobe Photoshop rispetto alla generazione precedente. Il chip M2 introduce l’accelerazione ProRes, così attività come l’editing di video in Final Cut Pro sono due volte più scattanti. Con queste prestazioni, Mac mini è fino a cinque volte più veloce rispetto al computer desktop Windows più venduto ed incredibilmente conveniente per chi compra un computer per la prima volta o passa da un modello più vecchio o da un Pc.

Mac mini con chip M2 Pro

Il nuovo chip M2 Pro porta per la prima volta prestazioni di livello pro su Mac mini. Con una Cpu fino a 12-core con otto high-performance core e quattro high-efficiency core, oltre a una Gpu fino a 19-core, questo chip vanta 200 GBps di banda di memoria e supporta fino a 32Gb di memoria. Il Neural Engine di nuova generazione è il 40% più veloce rispetto al chip M1, velocizzando le attività di machine learning come l’analisi di video e l’elaborazione delle immagini. Progettato per accelerare nettamente la riproduzione e la codifica video con un consumo minimo di energia, il chip M2 Pro offre un media engine potente che gestisce a tutta velocità i principali codec video e può riprodurre simultaneamente fino a cinque stream di video ProRes 422 8k a 30 fps, o fino a 23 stream di video ProRes 422 4k a 30 fps. Il Mac mini con chip M2 Pro è risultato fino a 14 volte più veloce rispetto allo stesso modello con processore Intel.

Con il chip M2 Pro, chi usa Mac mini può gestire carichi di lavoro ad alte prestazioni prima impensabili in un design così compatto. Chi produce musica può utilizzare plug-in ed effetti incredibilmente potenti senza perdere nemmeno una nota, mentre chi si occupa di fotografia può ritoccare immagini gigantesche in un attimo. Chi crea contenuti invece, può lavorare comodamente in multicam con più formati, inclusi i video ProRes, mentre il pubblico di gamer può godersi i videogame più impegnativi alla stessa qualità di una console. Le prestazioni di gioco sono fino a 15 volte più rapide rispetto al modello più veloce di Mac mini con processore Intel.

I nuovi Mac mini offrono anche un’ampia gamma di porte per collegamenti di ogni tipo. La variante con chip M2 ha due porte Thunderbolt 4 e supporta fino a due monitor. Il modello con chip M2 Pro include quattro porte Thunderbolt 4 e supporta fino a tre monitor. In aggiunta, il modello con chip M2 Pro può supportare un monitor 8k, una novità assoluta per il Mac. Entrambi i modelli hanno due porte Usb-A, una porta Hdmi, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10Gb e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. Sono inoltre dotati degli ultimi standard wireless, con Wi-Fi 6e, per un throughput due volte più veloce rispetto a prima, e Bluetooth 5.3.

Insieme a Studio Display e agli accessori Magic, i nuoviMac mini offrono un’esperienza desktop straordinaria. Studio Display completa la configurazione desktop del Mac con il suo ampio display Retina 5k da 27 pollici, la videocamera da 12Mp con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, tre microfoni in array di qualità professionale e un sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale. È anche possibile aggiungere gli accessori Magic, che si abbinano alla perfezione al design elegante di Mac mini e Studio Display.

I Mac mini di nuova generazione con chip M2 e M2 Pro possono già essere ordinati tramite l’Apple Store, le consegne inizieranno martedì 24 gennaio e, nella stessa, saranno disponibili anche negli store fisici. Mac mini con chip M2 ha un prezzo a partire da 720 euro e 609 per il settore Education. Il modello con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da 1579 euro 1459 per il settore Education. I prezzi indicati sono Iva inclusa.