L’intelligenza artificiale pianificherà i nostri prossimi viaggi

La più recenti innovazioni in tema di intelligenza artificiale e i suoi infiniti campi di applicazione, hanno dimostrato come questa tecnologia possa essere, oltre ad un preziosissimo strumento per il business, anche valido consulente di viaggi secondo gli esperti del settore. A dimostrazione di quanto affermato emerge Worldface, tour operator che all’interno del proprio sito utilizza un avatar virtuale di ultima generazione, denominato Petra, in grado di conversare con le singole persone e di consigliare loro le destinazioni più accattivanti in base al periodo e alle preferenze dei clienti. Entrando più nel dettaglio, per il mese di agosto, il gemello virtuale propone ben 4 tipologie di vacanze.

In primis ci sono i “grandi viaggi”, ovvero tour da 10/15 giorni alla scoperta di Paesi come il Perù, l’Indonesia e il Canada, oppure dei veri e propri safari per vivere a stretto contatto con la natura selvaggia dell’Uganda o della Tanzania.

Ma non è tutto: l’avatar, infatti, per il mese più caldo dell’anno, propone anche delle trasferte della durata di una settimana: in questo caso si passa da mete oltre oceano come New York, Giordania e Turchia, con particolare attenzione riservata alla Cappadocia, fino alle più giovanili Isole Baleari.

A livello prettamente tecnologico e logistico è importante ricordare che, dietro alla realizzazione di questo virtual human di ultima generazione, c’è la mano di QuestIt, tech company specializzata nella creazione di tecnologie d’intelligenza artificiale. «L’Ia non è solo uno strumento per fare business – ha affermato Veronica Del Priore di QuestIt – In vista del futuro essa è chiamata a diventare sempre più un’innovazione utile a semplificare, e a rendere più immediata e smart la vita di tutti i giorni».

Fanno seguito alle parole della professionista ulteriori indicazioni su Petra che, da protagonista della piattaforma del tuor operator, può consigliare ed organizzare, anche dei viaggi low cost e i cosiddetti “Sailing Travel”, tour in barca a vela per vivere a 360° località estremamente affascinanti: dalle Isole Argoliche e le Cicladi Occidentali alla Corsica, insieme alla Sardegna. «Il valore dell’Ia e di Petra in questo caso specifico, consiste nella capacità di essere empatico, di essere multilingua e di rispondere sia in forma scritta sia orale – aggiunge Del Priore – Proprio per questo è in grado di comportarsi come un vero e proprio consulente di viaggi in carne ed ossa».

Ecco, quindi, di seguito le mete più consigliate dall’avatar per il mese di agosto a seconda della categoria di appartenenza: