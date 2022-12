Oneplus si prepara al lancio di 11 5g e delle Buds Pro 2

Oneplus ha annunciato ''Cloud 11'', il suo prossimo evento di lancio globale che si terrà il 7 febbraio 2023 a Nuova Delhi, in India. In vero spirito natalizio, OnePlus ha deciso di rivelare in anteprima alcune delle caratteristiche più attese dei futuri devices, come il ritorno di due funzionalità molto amate dai fan.

Il prossimo evento organizzato dal brand globale sarà anche l’occasione per presentare le novità che OnePlus ha preparato per il 2023, con nuove tecnologie e dispositivi che riempiranno di entusiasmo gli appassionati della vasta Community del brand.

Protagonisti dell’evento saranno due device attesissimi: lo smartphone top di gamma OnePlus 11 5g e gli auricolari Buds Pro 2, già molto apprezzati nella versione precedente. OnePlus 11 5g in particolare, è l’ attesissimo nuovo flagship dell’azienda, studiato per elevare ulteriormente la caratteristica esperienza fast & smooth che contraddistingue il brand. Questo dispositivo conquisterà sicuramente i fan, dal momento che OnepPlus ha confermato due delle features più apprezzate dagli appassionati: ci riferiamo al ritorno dell'iconico Alert Slider, il pulsante fisico laterale che consente di passare facilmente dalla modalità silenziosa alla vibrazione e alla suoneria, e la collaborazione con Hasselblad, lo storico produttore di macchine fotografiche svedese, che offre agli smartphone un comparto fotografico di altissima qualità.

OnePlus presenterà anche gli auricolari Buds Pro 2, che promettono di offrire un'esperienza audio senza eguali, con una chiarezza sonora davvero cristallina. Con l'annuncio del prossimo arrivo di questi due nuovi dispositivi, il marchio rinnova l’impegno nel continuare a perfezionare i suoi prodotti, per offrire alla sua clientela un’esperienza d’uso sempre migliore.

«Siamo entusiasti di presentare questi nuovi prodotti che porteranno sul mercato un'esperienza fast & smooth ancora superiore", dichiara Pete Lau, fondatore di OnePlus, Senior Vice President e Chief of Product di Oppo e OnePlus. "Alla base di tutti i nostri prodotti, inclusi OnePlus 11 5g e OnePlus Buds Pro 2, c’è lo spirito di co-creazione della nostra Community: per questo motivo, ci impegniamo nell’offrire tecnologie sempre più avanzate che sappiano garantire ai nostri utenti un’esperienza di qualità».