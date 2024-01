Tinder festeggia oggi il Dating Sunday e si prevedono swipe da record

Tinder celebra oggi l'evento più intenso del calendario degli appuntamenti, il Dating Sunday. Conosciuto come il «giorno con il maggior numero di Swipe di sempre», il Dating Sunday segna un’apertura degli utenti a nuovi inizi e nuove possibilità. Ogni anno, infatti, la prima domenica di gennaio vede Tinder stabilire nuovi record per il numero più alto di Swipe, indicando un notevole aumento dell'interazione tra gli iscritti. Secondo i dati raccolti dalla popolare App di incontri, in questo giorno particolare gli utenti di Tinder rispondono, in media, 19,4 minuti più velocemente rispetto alle altre domeniche dell'anno, il numero di messaggi inviati cresce del 22%, mentre i Like registrano un incremento del 18,2%.

Ciò nonostante, l'entusiasmo non si ferma a questo singolo giorno. Dal 1° gennaio al 14 febbraio, nella cosiddetta New Year, New Boo Season, Tinder registra infatti un aumento dell'attività, con un impressionante incremento di 11,4 milioni di messaggi inviati rispetto al resto dell'anno.

In queste settimane, i Like aumentano di 58,7 milioni, riflettendo un vivo entusiasmo nel cercare nuove connessioni. Durante la stagione di punta, vengono inoltre aggiunte ben 2263 foto ai profili ogni minuto, mentre le persone modificano le proprie bio a un ritmo di 519 modifiche al minuto.

Per cominciare l’anno positivamente e sfruttare al meglio il Dating Sunday, Tinder dispensa alcuni consigli ritenuti chiave per il successo: