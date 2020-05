L'ufologo: «Trovata grazie a Google la porta di una base aliena in Indonesia»

Il puntatore indica "Il cancello verso un altro mondo". Per l'esperto di Ufo Scott C. Waring quella è la porta d'ingresso per una base sotterranea aliena. La sua 'scoperta' è avvenuta grazie a Google Earth in un'isola disabitata dell'Indonesia. Queste le sue coordinate: 1°13'42.00"S e 129° 48'49.43" E.

Nell'immagine si vede una sorta di rettangolo poco più scuro che secondo Waring sarebbe proprio la porta d'ingresso di un mondo alieno. Poco lontano da lì, la foresta. Lo strano rettangolo è in un'area sabbiosa sulla riviera.



Per l'uomo, Google avrebbe scattato la foto in un momento particolare. Infatti, si vedrebbe un "Ufo che è volato attraverso questa porta" che "stava lasciando la base sotterranea". "Come facciamo a saperlo? Perché gli interni più profondi del tunnel sono piegati e chiusi, ma l'area delle superfici esterne è ancora aperta", dice Waring su Et Database, un portale di avvistamenti ufologici. "Questo è il posto perfetto per una base sotterranea", commenta.

