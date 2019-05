Facebook, arrivano le Storie per celebrare il compleanno degli amici

:

Lesono una modalità di racconto sempre più usata sia suche suai nostri amici virtuali mostriamo quello che facciamo nel corso della giornata, dalla colazione al momento in cui andiamo a letto. Il social network targato Mark Zuckerberg adessodi questa funzione dedicata a un giorno speciale: le storie di. Per crearne una basta toccare la notifica che indica il compleanno di un amico, scattare o caricare una foto o registrare un breve video utilizzando uno dei biglietti di auguri digitali disponibili. Si può aggiungere anche una colonna sonora.Una volta pubblicata, la storia sarà visibile per tutto il giorno nellasul profilo di chi compie gli anni. Trascorso il giorno del compleanno sarà possibile recuperare le storie nell'archivio del proprio account, come nel caso delle storie tradizionali. È inoltre possibile definire non solo chi tra gli amici può visualizzare le storie di compleanno ma anche chi può aggiungere contenuti. Le storie di Facebook sono state introdotte circa due anni fa e sonoin tutto il mondo.