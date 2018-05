WhatsApp, le videochiamate di gruppo solo per pochi fortunati: ecco come scoprire se sono disponibili

WhatsApp for iOS 2.18.52: group calls!

It’s available for a few users only and it doesn’t work with an invitation system.

You need to be ****VERY**** lucky!

The same is valid for Android beta 2.18.145+! pic.twitter.com/qsDprH3VBQ — WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 maggio 2018

Lunedì 21 Maggio 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 16:21

Erano state annunciate da tempo, ma sono arrivate solo ora e al momento sono disponibili solo per pochi fortunati: le videochiamate di gruppo su WhatsApp sono realtà, ma siamo ancora in una fase sperimentale e la nuova funzione sembra riservata solo a pochi utenti. Ecco come scoprire se siete tra i fortunati che possono già provare le videochiamate di gruppo.In primis, è necessario scaricare l'ultima versione beta di WhatsApp: su Android l'ultimo aggiornamento disponibile è il 2.18.145, su iOs è invece il 2.18.52. A questo punto, per verificare se è possibile utilizzare la nuova funzione (con un massimo di quattro partecipanti) è necessario videochiamare un proprio contatto e controllare la presenza della voce 'Aggiungi altri partecipanti'. Affinché questo avvenga, però, è necessario che a interagire siano degli utenti selezionati, non è chiaro in base a quale criterio, per il test di questa nuova funzione. Una congiunzione di casualità che rende ancora più rara e decisamente 'elitaria' questa novità, decisamente poco diffusa al momento.A dare notizia di questa nuova funzione, non disponibile per tutti gli utenti, è stato il portale di tecnologia WABetaInfo. Se non siete tra i pochi fortunati, dovrete pazientare ancora un po': è necessario un primo periodo di test prima di lanciare a livello globale la novità. Ad ogni modo, nelle prossime settimane sono attesi degli sviluppi importanti, dal momento che le videochiamate collettive erano state uno dei cavalli di battaglia tra tutti gli annunci fatti nel corso di 'F8', la conferenza di Facebook e delle sue 'controllate'.