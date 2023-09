MacOs Sonoma: il nuovo sistema operativo di Apple che migliora ancora l’esperienza Mac

Con macOS Sonoma arriva l’esperienza Mac migliore di sempre. Grazie a widget desktop, un nuovo modo per personalizzare il Mac e fare più cose, MacOs Sonoma, disponibile come aggiornamento software gratuito, porta sul Mac tante nove funzioni per lavorare e giocare al massimo.

Ora i widget possono essere posizionati sulla Scrivania e si integrano perfettamente con lo sfondo quando ci sono altre finestre aperte. Essi diventano inoltre interattivi, e permettono di fare al volo cose come completare un promemoria, far partire o mettere in pausa la musica e controllare gli accessori di domotica, direttamente dalla scrivania. E grazie alla magia di Continuity, il Mac può essere personalizzato con gli stessi widget presenti sull’iPhone.

La nuova raccolta di salvaschermo in Sonoma comprende video in slow‑motion di alcune delle più belle località al mondo, come l’ampio skyline di Hong Kong, le pareti rocciose della Monument Valley in Arizona e le dolci colline di Sonoma nella California settentrionale.

E quando si fa il login, l’ultimo fotogramma diventa lo sfondo della Scrivania.

Il nuovo sistema operativo offre funzioni migliorate per le videocall, che consentono di presentare e condividere i contenuti in modo più efficace in qualsiasi app di videoconferenza. Con la Modalità sovrapposizione, la persona che parla può apparire davanti ai contenuti che sta presentando e il pubblico può dare un riscontro in tempo reale grazie alle Reazioni: basta un gesto per riempire lo schermo con divertenti effetti 3d come palloncini, coriandoli o cuori.

I miglioramenti riguardano anche il browser Safari, nel quale adesso è possibile tenere separate le attività di navigazione in base ad argomenti come lavoro e studio, e passare da un profilo all’altro in un attimo. La modalità “Navigazione privata” è stata migliorata e offre ancora più protezione contro le tecniche di tracciamento più evolute, bloccando le finestre quando non sono in uso, impedendo il caricamento dei tracker. Ora Safari permette di aggiungere al Dock anche i siti web, corredati da una barra degli strumenti semplificata e le relative notifiche, offrendo un’esperienza del tutto simile a quella delle app.

Grazie alla potenza del chip Apple, la Modalità gioco su macOs Sonoma offre ora un gameplay ulteriormente ottimizzato, grazie a frame rate più fluidi e costanti; inoltre, riduce notevolmente l’input lag e la latenza audio con i controller di gioco wireless e gli AirPods.

Altri aggiornamenti contenuti in macOs Sonoma riguardano: