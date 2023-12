Gesesa, dall'Ente idrico via libera alle tariffe

Tariffe Gesesa, il comitato esecutivo dell’Ente idrico campano ha approvato le delibere relative alle tariffe e i criteri per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma. In particolare, nel corso della seduta odierna, è stato approvato l’aggiornamento 2022-23 dello schema regolatorio 2020-23 per il gestore Gesesa spa operante in 22 Comuni del territorio della provincia di Benevento ricadente nell’ambito distrettuale sannita.

Quanto ai criteri per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma, entro il 31 dicembre i Comuni montani con meno di 1000 abitanti che intendono avanzare richiesta per avvalersi di questa possibilità potranno trasmettere all’Ente Idrico Campano un'apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta ed approvata dal direttore generale, come da linee guida approvate con la delibera odierna.



«Le delibere approvate dal comitato esecutivo - afferma il presidente dell'Eic Luca Mascolo - ci consentono di compiere un ulteriore passo avanti ai fini della definizione delle tariffe e di linee guida sempre più conformi alle esigenze dei territori.

Ci incanaliamo sempre più nella direzione intrapresa per portare avanti un lavoro fatto di sostanza e concretezza».