iPhone, iPad e Apple Watch: oggi arriva l'aggiornamento iOS17, cosa cambia e qual è la compatibilità

Come annunciato dall'azienda nella conferenza di giugno, arriva oggi l'aggiornamento iOS17 per iPad, iPhone e Smartwatch. Per i dispositivi compatibili, saranno aggiunte una serie di nuove funzioni che, secondo il sito ufficiale della Apple «trasformano il modo in cui fai le cose di ogni giorno».

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dalle 19 di questo lunedì, e potranno scaricarlo e installarlo tutti gli smartphone a partire dall'iPhone XS del 2018, i tablet dall'iPad Pro 10.5in del 2017 e gli Apple Watch dalla serie 4 del 2018 in poi.

Una delle nuove funzioni riguarda una correzione automatica più elastica: imparerà più facilmente da ciò che scrivi abitualmente ed eviterà dunque di correggerti parole che fanno parte del tuo modo di comunicare.

Ad esempio, sarà possibile utilizzare... le parolacce, senza che l'auto correttore tenti di censurarle.

Inoltre, potrai poi decidere quale immagine far apparire sullo schermo delle persone che chiami, e quindi presentarti come più ti piace ed esprimere così la tua personalità.

Sarà poi aggiunta una nuova funzione chiamata Tutto bene, che manda automaticamente un messaggio a chi vuoi, non appena arrivi a destinazione. Comodo, ad esempio, per avvisare quando rientri a casa.

Tramite l'aggiunta di un più preciso filtro di ricerca, diventa più facile ritrovare un messaggio andato perduto in una chat nel momento del bisogno. Inoltre, grazie alla trascrizione dei messaggi vocali, si potrà leggere ciò che viene detto in caso non sia possibile ascoltare in quel momento.

Si aggiornano anche gli sticker: verrà introdotto un nuovo pannello per accedere alla collezione di adesivi live, emoji, Memoji e altri pacchetti di sticker. Gli adesivi si sincronizzano via iCloud, così da ritrovarli sia su iPhone, che su iPad e Mac. Sarà poi possibile creare sticker live a partire dalle tue foto.

Per quanto riguarda Facetime, grazie all'aggiornamento si potranno lasciare messaggi video o audio nel caso di mancata risposta. Le videochiamate possono partire ora anche dalla TV usando l'applicazione di AppleTV e la fotocamera dell'iPhone o dell'iPad e saranno disponibili reazioni animate (per esempio dei palloncini che fluttuano) da attivare con dei gesti delle mani come i pollici in su.

Tramite il nuovo NameDrop è possibile scambiarsi contatti tra iPhone o con gli AppleWatch semplicemente avvicinando i due dispositivi.

Altre novità riguardano i widget sempre più personalizzabili, i messaggi di Siri più chiari e leggibili, una nuova app Diario con una intelligenza artificiale che apprende e ti suggerisce momenti da ricordare e appuntare e le playlist collettive da condividere con chi preferisci.