Amsterdam, Springsteen cade sul palco ma si rialza senza conseguenze

EMBED

(LaPresse) Piccolo incidente sul palco sabato sera per Bruce Springsteen, impegnato in un concerto del suo tour alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Durante l'esecuzione di 'Ghosts' il 73enne rocker inciampa su uno scalino del palco. La caduta è lieve ma il Boss, da consumato showman trasforma la potenziale brutta figura in un momento spattacolare, rimanendo a terra qualche secondo, fingendo di non potersi rialzare. Il chitarrista Nils Lofgren e un membro dello staff si precipitano immediatamente per verificare le sue condizioni e lo aiutano a rialzarsi. Springsteen allora sorride, saluta e rassicura il pubblico e riprende a cantare. Immagini da Twitter DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE