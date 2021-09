Bari, evade i domiciliari e rapina un supermercato

(LaPresse) - Una rapina a mano armata ieri pomeriggio a Bari. Il giovane entra a volto coperto in un supermercato di via Paolo Lembo e costringe i cassieri ad abbandonare la postazione, minacciandoli con un coltello da cucina. Dopo la segnalazione al 113, gli agenti giungono sul luogo della rapina e cominciano a ispezionare i filmati delle telecamere di sicurezza: i tratti e le movenze del rapinatore indirizzano subito i sospetti su un 29enne pregiudicato della zona, noto alla polizia per reati di questo tipo e già posto in isolamento domiciliare. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione del sospettato, gli agenti trovano conferma ai loro sospetti: qui trovano il giovane ancora intento a cambiarsi, un borsello contenente 500 euro in contanti e un coltello da cucina stranamente gettato nella spazzatura, insieme agli stessi indumenti indossati dal rapinatore nei video delle telecamere. Oltre che per la rapina commessa, il giovane è stato nuovamente arrestato per il reato di evasione.