Mattarella: «I vaccini sono un referendum che fa vincere 9-1 la scienza»

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2021

«Le vaccinazioni sono state anche una sorta di referendum sulla scienza. L'altro ieri sera, 36 ore fa, avevano fatto ricorso alla vaccinazione l'87% dei nostri concittadini sopra i 12 anni; se aggiungiamo quelli che non possono farla per motivi sanitari o di recente guariti dal Covid siamo al 90% più o meno: quindi questo referendum sulla scienza e sul suo valore in Italia vede 9 a 1 a vantaggio della scienza». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma.

Quirinale

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev