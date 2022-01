(LaPresse) La polizia di Stato ha perquisito 18 persone per le aggressioni avvenute in piazza Duomo a Milano a Capodanno. Si tratta di giovani tra i 15 e i 21 anni sia stranieri che italiani, tre i minori che sarebbero coinvolti. Le perquisizioni sono avvenute tra Torino e Milano. In totale sono almeno nove, al momento, le aggressioni e gli abusi confermati ai danni di ragazze italiane e straniere nel centro di Milano l'ultimo dell'anno.