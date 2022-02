(Agenzia Vista) Sanremo, 05 febbraio 2022 "Non potevo mancare perchè mai come quest'anno mi sembra una festa della musica. Ho raggiunto il traguardo del test negativo giovedì. ieri sera mi sono divertito molto, stasera puntiamo a guadagnare posti in classifica", così Beppe Vessicchio che quest'anno a Sanremo dirige Le Vibrazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev