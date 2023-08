Barbie umana, 200 interventi chirurgici per essere come lei: la storia della supermodella

Emerge nuovamente nelle notizie una figura che attualmente può essere definita una sorta di icona del mondo cinematografico: la cosiddetta «Barbie umana». Ma non ci stiamo certo riferente a Margot Robbie, protagonista dell'attuale fenomeno cinematografico che sta riempiendo le sale di tutto il mondo, bensì a Pixee Fox, una modella ventisettenne divenuta celebre per la sua impressionante somiglianza con la rinomata bambola prodotta da Mattel. Ovviamente, però, non si tratta di una somiglianza naturale, ma di una ottenuta dalle sapienti mani dei chirurghi. Questo straordinario risultato è stato ottenuto attraverso una serie di interventi di medicina estetica, alcuni dei quali di natura estrema, a cui Pixee Fox ha volontariamente scelto di sottoporsi.

