Las Vegas Pizza Expo 2023, dedica speciale per i lettori del Mattino: la pizza gourmet di Daniele Gagliotta

Il più grande evento di pizza del mondo. Con una dedica speciale a margine, che arriva dal napoletanissimo chef e pizzaiolo Daniele Gagliotta. Giovanissimo, giramondo, autentico visionario dell’universo pizza napoletana: sforna una pizza gourmet davvero speciale. E lo fa per i padroni di casa Francesco ed Enzo Marra del colosso Marra Forni con sede a Washington D.C. e Antimo Caputo dello storico Mulino Caputo nell’assai più vicino Corso San Giovanni a Teduccio. Ma, in particolare, sforna la sua magia per tutti i lettori e per tutti gli amici de Il Mattino di Napoli. Gli ingredienti sono proprio i nostri, proprio della nostra terra, tutti di primissima scelta. Peccato soltanto che sapori e profumi non si possano raccontare a parole o in video. Ma vale comunque la pena guardarlo. Assaporare, cioè, la pizza di Daniele: mangiarla con gli occhi.

Video di Luca Marfé