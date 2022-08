Regina Elisabetta cancella Harry e Meghan dalla propria vita: il gesto social notato da tutti

LOLNEWS.IT - Poco tempo fa si era vociferato che la Regina Elisabetta avesse invitato Harry e Meghan a Balmoral per le vacanze estive: ora possiamo dire quasi con assoluta certezza che solo di rumors si trattava. Anzi i rapporti tra la Corona e i Sussex sono tornati ad essere glaciali in occasione del compleanno della duchessa, che ieri 4 agosto ha compiuto 41 anni. Mentre sui profili social di Carlo e William sono comparsi degli auguri, minimal ma sempre auguri, su quelli della Regina neanche l’ombra di un accenno alla ricorrenza speciale. Gesto forte che non è passato inosservato tra gli esperti reali, così come è stata ampiamente notata la scelta di Elisabetta II di snobbare Harry in un’altra importante occasione. Cos'ha fatto Elisabetta.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com