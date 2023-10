Regina Elisabetta, la biografia slitta per «colpa» di Lady Diana? Ecco la decisione di re Carlo

Il passato di Re Carlo III potrebbe rappresentare un capitolo scomodo nella biografia della defunta regina Elisabetta II: è per questo che il re starebbe prendendo tempo? Quanto pesa il suo passato con Diana e Camilla? Re Carlo III starebbe considerando l'idea di rimandare la pubblicazione della biografia sulla vita di sua madre, la regina Elisabetta II, per evitare l'attenzione su aspetti controversi del suo passato, come il suo divorzio da Lady Diana. Carlo potrebbe voler attendere ancora prima di autorizzare la biografia di sua madre a causa delle difficoltà associate alla sua storia personale, come la sua controversa relazione con Camilla. Lo storico Robert Lacey ha evidenziato che la rottura del matrimonio di Carlo con Diana è stato un periodo di vera crisi per il regno della regina. Inoltre, secondo alcune testimonianze, la regina non voleva avere nulla a che fare con Camilla. Questi aspetti potrebbero danneggiare l'immagine di Carlo se venissero esaminati in dettaglio in una biografia. Anche altri aspetti della vita della defunta regina, come i legami di suo zio Edoardo VIII con funzionari nazisti e le preferenze sessuali di suo zio Lord Mountbatten, potrebbero causare disagio alla famiglia reale britannica. Il re potrebbe anche decidere di interrompere la tradizione reale e scegliere un biografo più giovane per la regina Elisabetta II, potenzialmente anche una biografa donna. Tuttavia, la pubblicazione di tale biografia garantirebbe comunque un grande successo, sebbene con una certa supervisione.

