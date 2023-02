Un piccolo angolo di Napoli a Roma: tappa obbligatoria per chi ha nostalgia della città partenopea

La Pasticceria Savarese è un posto unico dove vi attendono tre sorelle con le loro ricette gustose e deliziose. È un piccolo angolo di Napoli situato nel cuore della Capitale e gli amanti della città partenopea potranno trovare molti dolci tradizionali. Da sessant'anni l'accoglienza è l’ingrediente principale che rende la pasticceria un chicca della città eterna ed è per questo e tanto altro che ogni giorno tante persone non possono fare a meno di passare dalle sorelle Savarese e lasciarsi coccolare con i dolcetti dal gusto unico e inimitabile.

Foto Shutterstock, music Once Again from Bensound.com