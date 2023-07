Bianca Nappi al Giffoni Film Festival: nel cassetto il sogno di interpretare Amleto

Bianca Nappi, attrice pugliese, conosciuta per aver recitato nei film di Ferzan Özpetek “Mine Vaganti”, “Magnifica Presenza” e “Un giorno perfetto”, ha raccontato quale sarebbe il ruolo che sognerebbe ricoprire prossimamente. L'artista ha preso parte, recentemente, alla serie di Netflix “Tutto chiede salvezza” per la regia di Francesco Bruni e nella serie “Le indagini di Lolita Lobosco” per la regia di Luca Miniero.

Intervista di Ilaria Cotarella