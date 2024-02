Che Tempo Che Fa, frecciatina di Luciana Littizzetto a Salvini: «Hai di nuovo messo le mani in un vespaio»

Le frecciatine di Luciana Littizzetto sono ormai un grande classico della tv e, da sempre, il mondo della politica è tra i più bersagliati dalla comica e ospite fissa di Che tempo che fa, tanto che l'ultima che ha lanciato nei confronti di Matteo Salvini è soltanto una tra le tante. In particolare, però, durante l'ultima puntata dello show condotto sulla Nove da Fabio Fazio, l'impertinente Lucianina si è lasciata andare ad un commento sulla giustizia che, siamo sicuri, non farà certo piacere al ministro delle infrastrutture e leader della Lega. Ma su cosa ha deciso di punzecchiarlo stavolta? E per quale motivo le sue battutine stanno facendo tanto discutere? Andiamo a scoprirlo insieme, possiamo solo dire che – tanto per cambiare – nemmeno stavolta la Littizzetto è riuscita a toccarla piano…

