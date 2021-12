Chi sono le star italiane più seguite sui social? Fedez batte tutti, sul podio anche Morrone e Belen

Tempo di bilanci anche nel mondo social che incorona Fedez vip italiano con il maggior numero di followers. I dati forniti da Osservatorio Social Vip, infatti vedono l’artista in vetta alla classifica 2021 con un totale di 18,3 milioni di seguaci totali. A seguire, la medaglia d’argento va a Michele Morrone che negli ultimi dodici mesi ha guadagnato 3,1 milioni di followers. L’attore e cantante sale così a quota 15,3 milioni complessivi precedendo Belen Rodriguez con 15,2 milioni. Ottima annata social anche per Laura Pausini, che si conferma al quarto posto con 14,8 milioni di followers sui tre social. New entry nella Top Ten Elettra Lamborghini, decima con 8,6 milioni che prende, così, il posto di Jovanotti (a quota 8,4 milioni). Grafiche: Osservatorio Social Vip.

