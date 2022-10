Chiara Ferragni lo ha fatto mentre era in onda la puntata di X Factor: alcuni fan non hanno capito

Chiara Ferragni è stata ospite dell’ultima puntata di X Factor, non direttamente sul palco ma tra il pubblico. Durante il talent show al quale il marito, Fedez, è tornato a partecipare come giudice, la più celebre tra le influencer è stata inquadrata più e più volte causando reazioni contrastanti nel pubblico del programma. Tra chi l’ha celebrata e chi si è lamentato che Chiara sia finita troppo spesso nell’inquadratura delle telecamere, c’è anche chi ha notato qualcos’altro in un post che lei stessa ha pubblicato sui social durante la puntata. In molti, infatti, non hanno ben capito come mai sia comparsa quella foto un po’ sexy mentre la Ferragni era a guardare X Factor… Qual è stato il senso di quella pubblicazione?

Foto Kikapress, Shutterstock; music Funday from Bensound.com