Gf Vip, Antonella Fiordelisi rimproverata da Edoardo Donnamaria su una questione intima: è giusto scandalizzarsi nel 2023?

Al Grande Fratello Vip va in scena un momento destinato a fare discutere a lungo per quanto avvenuto. Edoardo Donnamaria ha rimproverato Antonella Fiordelisi perché ad un certo punto ha detto ad alta voce di doversi cambiare l’assorbente. Possibile che parlare di questi argomenti causi ancora scandalo nel 2023? Sono in tanti i telespettatori del reality show di casa Mediaset che stanno insorgendo contro l’impostazione emersa dalle parole di Donnamaria. La polemica riuscirà ad aprire un dibattito sull’argomento?

