Gf Vip, Dana Saber offende Oriana Marzoli? «Dalla strada al...»

Da giorni, al Grande Fratello Vip, Dana Saber sta facendo scintille con gli altri concorrenti della casa. La modella di origini marocchine, pur essendo una delle ultime ad essere entrata in gioco, è riuscita ad entrare in contrasto con gran parte degli altri coinquilini, a partire proprio da Oriana Marzoli. Proprio nei suoi confronti ha detto parole non proprio carine sia in italiano che, poi, più pesantemente in arabo. Insulti che alcuni telespettatori hanno capito benissimo. Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti? Oppure quelle frasi passeranno in sordina senza che il Grande Fratello intervenga?

