House of Kardashian: il racconto della conquista del trono (di spade)

House of Kardashian, manca solo uno stendardo e un motto: la corsa al Trono di Spade però è già finita, decretandole vincitrici. Le Kardashian -un vero matriarcato- hanno sdoganato l'idea di un reality show incentrato su una sola famiglia, hanno inventato il ruolo della persona famosa solo per essere famosa e iniziato la dinastia delle influencer, senza nemmeno un cognome importante a fare loro da apripista: il cognome importante è diventato il loro, conosciuto a livello planetario. Una celebrità che non è costata certo poco, nè alle donne nè agli uomini della famiglia Kardashian-Jenner.

Clip ufficio stampa