Isola, Cecchi Paone frecciatina dopo l'uscita dal reality? Cosa ha scritto online

Alessandro Cecchi Paone ha partecipato alla versione italiana dell'Isola dei Famosi per ben tre volte, diventando il concorrente più frequente nella storia del programma. Tuttavia, non è mai riuscito a completare la competizione. Recentemente, dopo essersi ritirato per l’ennesima volta dal reality show insieme al fidanzato Simone Antolini, sembra essersi espresso in maniera un po’ criptica ma a quanto pare abbastanza diretta contro il programma di Casa Mediaset. La sua è davvero una frecciatina o si tratta invece di una innocente Instagram Stories? Per ora non lo sappiamo, ma viste le polemiche che hanno circondato la sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, qualche dubbio ci sorge. Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo dopo il suo addio al programma.

