«Una. Nessuna. Centomila», donati 200mila euro a Pangea per Emergenza Afghanistan

Donne al fianco delle donne: è questa la missione di «Una. Nessuna. Centomila» che vuole aiutare concretamente le vittime di violenza. L’iniziativa di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini si muove a sostegno dell’Afghanistan. Qui, donne e bambine stanno affrontando le giornate più difficili e la loro esistenza potrebbe rischiare di cambiare radicalmente. Quindi, la decisione di «Una. Nessuna. Centomila» di donare 200mila euro a Fondazione Pangea Onlus nell’ambito di Emergenza Afghanistan. La donazione porterà un aiuto concreto a chi ha bisogno di essere portato in salvo. Pangea è operativa sul territorio di Kabul per non lasciare sole donne e bimbe afghane e per continuare a lavorare con loro. In questi frangenti la priorità è la tutela del team afghano che negli anni ha collaborato con le connazionali.

