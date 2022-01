Parco Keukenho apertura 2022: quando ammirare la fioritura dei tulipani

Parco Keukenhof, il più famoso di Olanda è pronto ad aprire i suoi cancelli al pubblico per il 2022. Come ogni anno i suoi 32 ettari ospiteranno la spettacolare fioritura di circa 7 milioni di fiori. Uno spettacolo unico e meraviglioso che merita di essere visto almeno una volta nella vita. Dal 24 marzo al 15 maggio, solo per 8 settimane, i visitatori potranno camminare nei giardini, visitare le quattro serre, assistere ai tanti eventi. Tema della 72 esima edizione è Flower Power.

Foto Shutterstock; music OnceAgain from Bensound.com