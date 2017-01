Venerdì 6 Gennaio 2017, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 15:19

Avellino - Un senzatetto di 44 anni è morto per il gelo nella notte dell'Epifania. La tragedia si è verificata nel Mercatone, un'ex struttura commerciale abbandonata da decenni nel centro urbano di Avellino e diventata rifugio dei clochard. A perdere la vita, stroncato dal freddo (la temperatura nella notte è scesa sotto zero) è stato Vincenzo Lanzaro, originario di Visciano e padre di tre figli. A scoprire il cadavere un altro senzatetto, che viveva con lui in un box in condizioni di estremo degrado. Sul posto gli agenti della squadra volante della Questura.