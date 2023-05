Aggredisce la moglie poi si scaglia contro i carabinieri con un paio di forbici: arrestato

Aggredisce la moglie, poi si scaglia contro i carabinieri con un paio di forbici. Un 49enne è stato arrestato a Cassano Irpino dai militari della Compagnia di Montella.

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia nonché minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito di segnalazione al 112, una pattuglia della Stazione di Nusco è immediatamente intervenuta presso l’abitazione indicata dove un uomo aveva aggredito la moglie. Il 49enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, è stato invitato dai carabinieri a mantenere la calma.

Ma per tutta risposta ha impugnato un paio di forbici e si è scagliato contro di loro. Grazie anche all’intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, fortunatamente non ci sono state conseguenze. Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 49enne è stato condotto in caserma e dichiarato in stato d’arresto.