Altre vittime del Covid, tre decessi in poche ore al Moscati di Avellino

Ancora tre decessi all’ospedale Moscati di Avellino. Sono spirati al Covid Hospital un 67enne di Atripalda, ricoverato dal 17 febbraio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 22; una paziente di 88 anni residente a Montefalcione, ricoverata dal 24 febbraio in terapia sub-intensiva e un 79enne di Montemarano, trasportato poche ore prima al pronto soccorso. Nel nosocomio del capoluogo irpino, di contro, calano i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera sono ricoverati 33 pazienti: 5 in terapia intensiva e 14 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Avellino, 39 cani in un canile abusivo: denunciata 30enne di Montoro L'INTERVENTO Cinque ucraini tornano in patria per combattere