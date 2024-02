«Gli alberghi e i B&B, nel raggio di 30 chilometri, sono tutti pieni». Così aveva assicurato il vicesindaco nonché assessore con delega al Turismo di Avellino, Laura Nargi, durante il discorso inaugurale dell'Eurochocolate. Delle affermazioni pronunciate, dunque, mercoledì scorso, il 7 febbraio.

Ma, a otto giorni di distanza dall'inizio della kermesse, del dichiarato sold out dovuto all'affluenza di turisti giunti in città per la fiera del cioccolato si fa fatica a trovare riscontro. Lo rivelano i numeri, quelli estrapolati da Booking, la nota piattaforma di prenotazioni online, e pure la voce di alcuni gestori delle strutture ricettive di Avellino e dell'hinterland. Sui 100mila arrivi complessivi in città annunciati dalla Nargi in occasione della manifestazione d'importazione perugina, certamente molto avranno pesato le cattive condizioni metereologiche che, durante lo scorso weekend, hanno portato alla chiusura degli stand per diverse ore.

L'amministrazione comunale, perciò, consapevole delle perdite, a livello numerico, dovute al cattivo tempo, ha poi riformulato le proprie previsioni, riponendo massime aspettative per oggi e per i prossimi sabato e domenica, date in cui adesso ci si aspetta il vero e proprio boom di affluenza. Anche per tale ragione, infatti, l'Eurochocolate è stato prorogato fino alla sera del 18 febbraio. Al di là delle aspettative riconfermate, però, a dare un'idea più oggettiva dello stato dei fatti arriva la matematica.

Si comincia dall'online, dove la verifica è per tutti a portata di click. Basta simulare una prenotazione, inserendo nella barra di ricerca le caratteristiche del soggiorno. Cercando una camera per due persone ad Avellino, da occupare nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio, viene fuori un'ampia disponibilità. Ben 21 le strutture libere, tra alberghi e B&B, più o meno vicine al centro di Avellino, fino ad arrivare a una distanza di 25 chilometri. Su qualche annuncio compare un avviso che indica la presenza di una sola camera prenotabile attraverso Booking, ma ciò accade perché il numero di stanze inserito sul sito varia in base alla volontà dei proprietari della struttura ricettiva stessa.

Dunque, un albergo può avere più camere, ma decidere di affidarne solamente una alla piattaforma per la prenotazione digitale. Al contrario, quando la località di ricerca diventa satura, il messaggio mostrato è un altro. È ciò che accade, per esempio, inserendo come luogo Perugia (dove tra un mese si terrà l'edizione primaverile dell'Eurochocolate). Prendendo in esame lo stesso weekend (17-18), la pagina segnala che il 77% delle strutture perugine presenti sul sito non è più disponibile, cioè è prenotato.

Fino a qualche ora fa, su una decina di strutture dell'Avellinese, più della metà ha accettato di riferire il numero delle prenotazioni avute per l'evento del cioccolato. Di queste sei, nessuna ha richieste per il prossimo fine settimana. Invece, guardando a quello appena trascorso, soltanto due strutture del centro storico hanno avuto ospiti arrivati in città per la fiera. In totale, hanno accolto però appena dieci turisti, occupando in generale 5 stanze e per un'unica notte. Zero tondo per le restanti.

«Trattandosi di un appuntamento annunciato da oltre un anno - dice il gestore di un noto albergo del centro di Atripalda - ci aspettavano qualche presenza. Abbiamo comunque lavorato bene, ma per un grande evento privato». Poi aggiunge esasperato: «Le cifre dichiarate pubblicamente non sono reali e questo ci offende. Come le hanno quantificate?». E la stessa situazione, con nessuna prenotazione collegabile alla fiera, è confermata pure da Mario Marciano, de La stanza dei Nonni di Torrette, e dal BeB Bellerofonte di Avellino. Discorso a parte per il Viva Hotel di via Circumvallazione, che non ha dato i numeri ma, da quanto trapela, è lì che soggiorna lo staff arrivato da Perugia. Intanto, pure ieri i due maxi parcheggi nei pressi dello stadio Partenio, predisposti dal Comune per accogliere i turisti, erano vuoti. E così le navette Air assoldate per collegare la zona a quella dell'Eurochocolate.