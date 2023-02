Ancora un'auto in fiamme nel tratto maledetto dell'Autostrada A16

Ancora un incendio di auto nel tratto maledetto dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Una vettura è andata in fiamme al Km. 31,200 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino.

Si tratta della zona dove si verificano quasi ogni giorni roghi di veicoli in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno anche messo in sicurezza l'area. Il trentenne alla guida proveniente dal nord Italia è diretto a Bari, oltre un grosso spavento, non ha subito conseguenze.