Ancora un rogo nel tratto maledetto dell'A16, furgone distrutto dalle fiamme

Ormai gli incendi di veicoli in marcia in questo punto dell’autostrada A16 Napoli-Canosa non si contano più. Sono quasi all’ordine del giorno.

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti al Km. 35,200 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per il rogo che ha interessato un furgone in transito.

Le fiamme hanno avvolto il veicolo proveniente da Roma e diretto ad Avellino per la consegna di prodotti legati alla ristorazione. Il fuoco è stato spento e l’area è stata messa in sicurezza dai caschi rossi. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo non appena ha notato il fumo.

Per lui solo un comprensibile spavento.