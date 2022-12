Anziano scompare dopo la cena con la figlia, è giallo in Irpinia

E’ giallo in Irpinia per la scomparsa di un anziano. Dalla serata di ieri non si hanno più notizie.

I vigili del fuoco di Avellino, dalle 22 di ieri 26 dicembre, stanno effettuando le ricerche di un uomo di 86 anni: dopo aver pranzato dalla figlia nel Serinese, stava rientrando a casa ad Avellino a bordo della sua autovettura, ma non vi è mai arrivato.

I caschi rossi hanno concentrato i loro mezzi, con il posto di comando avanzato, presso il cimitero di Cesinali, e con l'ausilio di squadre terrestri, cinofili, nucleo elicotteri, TAS (topografia applicata al soccorso) stanno effettuando le ricerche dell'uomo, al momento senza esito.