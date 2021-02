Di nuovo in fiamme l’appartamento andato a fuoco l’altro ieri a Lacedonia, in Alta Irpinia, e che ha costretto tre famiglie all’evacuazione. Questa mattina la pattuglia della locale stazione carabinieri ha notato una fitta coltre di fumo fuoriuscire dalle finestre dell'appartamento di edilizia popolare, già pesantemente danneggiato. Prontamente intervenuti, i militari hanno constatato che, a causa del vento, dei residui di combustione avevano ravvivato le fiamme. Nell’immediatezza gli uomini dell’Arma, grazie all’aiuto di alcuni condomini, hanno organizzato un passamano con secchi d’acqua per frenare il propagarsi delle fiamme, fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento definitivamente l’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti.

