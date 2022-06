Auto a gpl va a fuoco davanti al municipio, vigile urbano evita il peggio

Va a fuoco un'auto alimentata a gpl davanti al municipio, un agente della polizia municipale evita il peggio. L'episodio si è verificato a Grottaminarda.

Si sono vissuti momenti di panico fino a quando il vigile urbano non è riuscito a domare il rogo che ha interessato una Fiat Panda. Le fiamme si sarebbero sprigionate per cause accidentali. Al vigile urbane sono arrivate le congratulazioni del nuovo sindaco Marcantonio Spera. Nessuna conseguenza per la donna alla guida dell'utilitaria. Per lei solo tanto spavento.