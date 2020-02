Due bambini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in autostrada. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sull'A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in direzione Napoli, per il sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura. L’auto si è ribaltata. All'interno del veicolo, una famiglia di quattro persone, due coniugi e due bambini piccoli, provenienti da San Giovanni Rotondo e diretti a Spigno Saturnia (Latina), tutti trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino. L'auto incidentata è stata messa in sicurezza. Disagi per la circolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA