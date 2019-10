Non si fermano gli incendi nei boschi della provincia di Avellino. Sono soprattutto le zone del Vallo Lauro e del Mandamento Avellano-Baianese a pagare le conseguenze maggiori in questi ultimi giorni. In fiamme a Marzano di Nola il fuoco ha divorato una pineta di alto fusto. Problemi anche ad Avella, per un rogo che ha interessato una vasta area. Su entrambi i fronti di fuoco sono intervenute le squadre del Genio Civile di Avellino, sotto il coordinamento della dirigente Claudia Campobasso. © RIPRODUZIONE RISERVATA