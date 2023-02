Choc ad Avellino, avvocato 52enne si toglie la vita nel suo studio

Non si ferma la scia di suicidi in Irpinia. Un avvocato di 52 anni è stato trovato impiccato questa mattina all’interno del suo studio. La tragedia si è consumata in una traversa del centralissimo corso Europa.

Sono stati i familiari a lanciare l’allarme. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nell’appartamento. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso del professionista.

Sul posto anche gli agenti della Questura per i necessari accertamenti, anche se appare chiaro il suicidio. Oscuri i motivi che hanno spinto il 52enne a farla finita.