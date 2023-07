Una grande festa per la città, con tanta musica, ospiti d'eccezione, per ricordare Danilo D'Argenio, il dj di 22 anni, prematuramente scomparso, nel cui nome è stata intitolata una borsa di studio destinata ai giovani talenti del territorio meno abbienti. L'associazione di promozione sociale "Real Daddy", fondata dalla mamma di Danilo, Elena Pacilio, per aiutare i ragazzi della nostra città con tanti sogni e pochi soldi, organizza giovedì 27 luglio, alle 18, nella "Smile Arena" di Campo Genova, la seconda edizione del "Daddy's Music Fest", con il patrocinio di Palazzo di Città e della Provincia. Dopo il successo dello scorso anno, il festival del giovani dj provenienti da tutta Italia, consolida il suo prestigio, portando in città ben 14 artisti, animati dal desiderio di stupire gli spettatori con le loro qualità. Alessandro Fontana, Chopier, Cicothegoat, Dario Maccanico b2b, Nicola Martorano, Emanuele Agostiniano b2b, Danilo Aulicino, Galeno & Flera, Klast, Loco, Vincenzo Russo, Yayo e Yuri dj, si alterneranno sul palcoscenico in una serata che prevede scintille, grazie anche alla conduzione appassionata di Stella Liberale e Daniele Damaso.

APPROFONDIMENTI A Selene Fioretti un riconoscimento per l'impegno sociale Monteforte Irpino: auto si ribalta sull'A16, coppia in ospedale Avellino, tonno adulterato e messo in commercio: scarcerato l'esperto del controllo qualità

Le special guest saranno Gigi Soriano, celebre produttore, e Gigio Rosa, la "voce" di Radio Marte. La coppia preparerà un dj set targato "Vip Party", che entusiasma e coinvolge da anni il pubblico delle piazze e delle spiagge italiane. «La nostra associazione - commenta commossa, Elena Pacilio - è nata proprio per stare al fianco dei ragazzi e delle loro ambizioni, mettendo a disposizione delle borse di studio nei casi di provata difficoltà economica. Per questa ragione, invito i giovani a vincere il disagio e di rivolgersi a noi per avere un aiuto. Saremo felici di partecipare alla realizzazione del sogno dei figli dell'Irpinia, sempre più spopolata e rinchiusa in se stessa, con tanti ragazzi che vivono la solitudine al punto da commettere gesti estremi». Da qui, l'accorato appello alle istituzioni. «Chiediamo che ci venga messa a disposizione una sede nel centro città - precisa Pacilio - da utilizzare una volta alla settimana, per dare ai ragazzi un punto di riferimento. Se siamo costretti ad affrontare i costi di gestione per il mantenimento della sede, diminuisce l'importo destinato al sostegno dei giovani».

Tante le associazioni coinvolte nell'organizzazione dell'evento, realizzato con il coordinamento di Marirosa Fedele: Glance, Inside Ita, Nada Mas, Enjoy, Movement, la Nuit group event. La formula del festival dei dj, nasce per ricordare la passione di Danilo per la musica. Nelle più importanti discoteche d'Italia, infatti, Daddy, come era soprannominato, incantava e faceva danzare il pubblico con la sua selezione musicale. «Abbiamo cercato di trasformare il nostro dolore in energia per le attività sociali, - spiega la mamma dell'artista scomparso - per contribuire a combattere l'emarginazione che colpisce i più deboli. Sono tanti i giovani che non possono proseguire gli studi, per le difficoltà economiche familiari. Crediamo necessario dare un supporto a chi ha un sogno da realizzare, attraverso delle borse di studio, destinate ai meritevoli non facoltosi». Il Festival sarà arricchito da ben 6 punti di ristoro, dove si potranno gustare cibo e bevande. Per acquistare il biglietto, si può visitare il sito internet www.aps-danilodargenio.it. «Sarà una festa per tutti - conclude Pacilio - per sentirci uniti nella solidarietà verso chi è meno fortunato. La musica diventa lo strumento di condivisione degli obiettivi di natura sociale».